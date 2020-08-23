" نجحت في هدم أساسات الأهلي".. "مرتضى منصور" يكشف موقف رمضان صبحي من الزمالك.. ومصير مصطفى محمد

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه تعمد إرسال عرض إلى هيدرسيفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي من أجل ما وصفه بـ"هدم أساسات الأهلي".

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة Ten إلى أنه كان مسالمًا حتى نجح الأهلي في خطف محمود كهربا -حسبما وصف-، رغم وجود عرض يربطه بنادي الزمالك.

وقال منصور: "هدفي من إرسال عرض لهيدرفسيلد لضم رمضان صبحي كان لتعلية السعر، أرسلنا عرض يزيد عن الأهلي بمليون إسترليني، ومن ثم أرسل غيري عرض أكبر".

وأكمل: "عندما أتفاوض لضم رمضان، بعد رحيل لاعبين كبار مثل أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور وقبلهم عبد الله السعيد، فنجحت في هدم الأساسات في الأهلي".

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وواصل: "كنت مسالم للغاية حتى -خطف- الأهلي كهربا رغم توقيعه على عقد مع الزمالك، ووقتها كان عليّ الرد على ذلك، ونجحنا في ذلك".

وحول مصير مصطفى محمد من الرحيل، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يمانع رحيل أي لاعب عن صفوف فريقه بشرط وجود عرض يليق به وبالقلعة البيضاء.

وأشار منصور، إلى أنه وعد مصطفى محمد بالموافقة على الاحتراف بشرطين، لافتًا لعدم وجود أزمات في عقود الثلاثي طارق حامد، فرجاني ساسي ومحمود علاء.

وقال منصور: "تحدثت مع مصطفى محمد وقلت له ركز، قال لي أريد الاحتراف، فكان ردي هو أنني موافق بشرطين، أولهما الفوز على الأهلي والثاني هو التتويج بدوري الأبطال".

وأكمل: "أي لاعب يتلقى عرض يليق به وبالنادي فلا مانع لدي نهائيًا، لن أقف أمام مستقبل أي لاعب، عبد الله جمعة سيجدد عقده غدًا، وأبلغت أوباما بأنه إذا رغب في الاحتراف فليأتي بعرض مناسب ولا مانع لدي".