عالم الكرة الصفراء يستعد لفلاشينغ ميدوز

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نيويورك: بعد توقف منذ مارس، عاد محترفو كرة المضرب الى الملاعب وسط ظروف غير مسبوقة من أجل خوض دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز، وذلك استعدادا لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي اعتادت أن تكون ختام البطولات الأربع الكبرى، لكنها ستكون الثانية هذا الموسم بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19".

والظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد، أدت لنقل دورة سينسيناتي الى نيويورك من أجل استضافة المحترفين والمحترفات (إحدى دورات البريمير الإلزامية) داخل "فقاعة" صحية واحدة في فلاشينغ ميدوز.

وبمباريات خلف أبواب موصدة، مع جامعي كرات وطواقم فنية بكمامات واقية، غياب المصافحة بين اللاعبين واللاعبات المضطرين بأنفسهم الإتيان بالمناشف لمسح عرقهم، وغياب لحكام الخط، هذه هي أجواء كرة المضرب في زمن الجائحة.

وتشكل سينسيناتي أولى دورات المحترفين منذ التوقف الذي فرضه "كوفيد-19" في مارس، في حين عاودت المحترفات نشاطهن في أوائل الشهر الحالي عبر دورة باليرمو.

وترتدي دورة سينسيناتي أهمية مضاعفة، ليس لأنها تشكل وحسب تحضيرا لبطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 31 أغسطس و13 سبتمبر، بل لأنها ستعطي القيمين على اللعبة فكرة واضحة حول كيفية إدارة الأمور في بيئة آمنة وصحية.

بالنسبة للبريطاني أندي موراي الذي حقق عودة ناجحة الى الملاعب بعد غياب لتسعة أشهر من خلال الفوز بصعوبة على الأميركي فرانسيس تيافو 7-6 (8-6) و3-6 و6-1، "ليست هناك أجواء فعلية، وبالتالي فالوضع صعب بعض الشيء".

وعاود موراي، الفائز بدورة سينسيناتي عامي 2008 و2011 والذي يلتقي في الدور الثاني الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامسا، نشاطه بعد عمليتين جراحيتين في الورك في كانون الثاني/يناير 2018 ثم في يناير 2019، قبل أن تمنعه كدمة في عظمة الحوض من المشاركة في بداية موسم 2020.

ولم يكن موقف الكندي فيليكس أوجيه-آلياسيم الذي فاز على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-4 و6-1 في الدور الأول، مختلفا عن موراي إذ قال "ألا يكون هناك أي ضجيج خلال المباراة، فهذا الأمر كان غريبا حقا".

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وبدورها رأت البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا، الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش 6-2 و6-3، أن الجمهور "يخلق الأجواء. أحب هذه الطاقة التي أشعر أنه بإمكاننا الاستفادة منها. في بعض الأحيان يكون الملعب (المدرجات) بأكمله ضدك، لكنك تأخذ الطاقة منه أيضا".

ديوكوفيتش يبدأ ضد بيرانكيس

وفي أهم نتائج اليوم الأول، انتهى مشوار الأميركية الواعدة كوري غوف (16 عاما) عند الدور الأول بخسارتها أمام اليونانية ماريا ساكاري 1-6 و3-6، كما حال مواطنتها المخضرمة فينوس وليامس (40 عاما) التي انتهى مشوارها باكرا على يد الأوكرانية دايانا ياستريمسكا 7-5 و2-6 و5-7.

وسيكون الصربي نوفاك ديوكوفتش (33 عاما) المصنف اول عالميا والباحث عن لقبه الـ35 في دورات الماسترز لكن الثاني فقط في سينسيناتي من أصل ست مباريات نهائية في هذه الدورة، الأوفر حظا للمنافسة على اللقب، وهو سيبدأ مشواره من الدور الثاني بمواجهة الليتواني ريكارداس بيرانكيس.

وينافسه على اللقب النمسوي دومينيك تييم (يلتقي الصربي فيليب كاريينوفيتش في الدور الثاني بما أنه أعفي أيضا من الدور الأول) والروسي دانييل ميدفيديف حامل اللقب في سينسيناتي ووصيف فلاشينغ ميدوز ، وذلك في غياب غريميه السويسري روجيه فيدرر (39 عاما) لتعافيه من جراحة في ركبته، والاسباني رافايل نادال (34 عاما) الذي فضّل التركيز على دورات الملاعب الترابية.

ولدى السيدات، تبحث الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس عن لقبها الثالث في الدورة (أعفيت كمصنفة ثالثة من الدور الأول)، حيث تنافسها المصنفة أولى التشيكية كارولينا بليشكوفا المتوّجة في 2016 (تلتقي الروسية فيرونيكا كودرميتوفا في الدور الثاني)، ومواطنتاها ماديسون كيز حاملة اللقب وصوفيا كينن المتوّجة بلقب بطولة استراليا المفتوحة مطلع السنة (تلتقي في الدور الثاني الفرنسية أليزيه كورنيه).

وتغيب كل من المصنفة اولى عالميا الاسترالية آشلي بارتي والثانية الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب الكندية بيانكا اندرييسكو المصنفة سادسة بسبب مخاوف الجائحة وصعوبة السفر.

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