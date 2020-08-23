شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسابق الزمن لتجهيز طاهر محمد طاهر قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، الزمن لتجهيز طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق من أجل المواجهة المرتقبة لذئاب الجبل أمام نادى الزمالك الخميس المقبل، وذلك فى إطار منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث كان طاهر قد غاب عن المشاركة مع المقاولون منذ استئناف مسابقة الدورى العام بعد توقف كورونا لإصابته فى العضلة الأمامية.

من جهته، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن تقنية الفار ساهمت كثيراً فى زيادة جودة التحكيم وأعادت الكثير من الحقوق إلى أصحابها فى مباريات الدورى العام، موضحا أنه مع مرور الوقت واكتساب الحكام لخبرات التعامل مع نظام الفار سيكون الأمر أكثر دقة وسهولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن العيب الوحيد الذى يؤخذ على تقنية الفار هو التأخير فى إعلان القرارات الذى قد يقتل متعة المباراة ولكن مع زيادة الخبرات سينتهى هذا الأمر.

Advertisements

من جانبه أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون، أن طاهر بدأ تدريبات الجرى مع الفريق قبل مباراة أسوان إلا أن مشاركته فى مباراة الزمالك مازالت غير مسحومة حتى يطمئن الجهاز الفنى على الجاهزية الكاملة للاعب.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.