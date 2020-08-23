شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتهم الأهلى بإهدار المال العام بعد الخطأ الكارثى فى جراحة حسين الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، هجوماً لاذعاً على القلعة الحمراء عقب خسارة القمة 120 بثلاثية مقابل هدف، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "أول مرة أشوف جمهور الأهلى مرعوب من القمة قبل اللقاء، أول مرة ده يحصل، وشوفت كمان نغمة تحفيل على المنابر الرسمية للنادى غير مقبولة وعشان كدا لازم تستحملوا رد أمير مرتضى منصور على التحفيل بتاعكو".

وأضاف شوبير، "الأعذار غير مقبولة من الأهلى، لازم يصلحوا الأخطاء ويوقفوا مع نفسهم وقفة قبل البطولة الأفريقية التى لم يقبل الجمهور خسارتها، وكمان فيه فوازير مش فاهماها فى الفريق".

وتابع شوبير، "بادجى نجم الأهلى فى القمة لاعب رائع فى ألعاب الهواء وأزعج دفاع الزمالك، أحمد فتحى معرفش لماذا لا نستفيد منه حتى نهاية عقده طالما نزل فى مباراة أسوان والجمهور دعمه بعد ما كان منقلب عليه بسبب بيراميدز، وفايلر دفع بيه بديل طب ليه منزلش من الأول وهو اللاعب الأكثر خبرة فى صفوف الأهلى بسبب مشاركته فى كل البطولات التى يمكن تخيلها".

وتابع شوبير، "مش آن الأوان أن فايلر يفتح صفحة جديدة مع صالح جمعة وينزله التدريب، لأن العند بيورث الكفر، أجاى فى أسوأ حالاته لا يصنع ولا يسجل تشعر كأنه فى غيبوبة كروية، ديانج مهتز منذ عودة الدورى وقبل توقف المسابقة كان الأفضل بلامنازع، جيرالدو كان مميز رغم الإصابة، وليد سليمان أهدر فرصة غريبة ارتدت بهدف فى شباك الأهلى".

وأضاف حارس الأهلى السابق، "مروان محسن مكنش زعلان هو كان مفكر نفسه أوفسايد، وبدل ما يكافئ فايلر اللى راهن عليه وأداله ثقة وجدد تعاقده ظهر تائه، فايلر لم يحسن إدارة المباراة، اعتمد على الكرات العالية وهو أسلوب قديم للغاية وغابت الجمل التكتيكية عن الفريق".

Advertisements

وتابع شوبير، "إزاى لاعب مهم زى حسين الشحات تعاقد معه الأهلى مقابل 90 مليون جنيه يغيب عن الفريق طوال هذه المدة رغم أنه كان ممكن يجرى جراحة الفتاق فى فترة توقف الدورى حتى لا يخسر الفريق جهوده فى مباريات مهمة تعادل مثلا خسارة 10 ملايين جنيه من عقده بما يمثل إهدار مال عام غير مفهوم فى النادى ولازم يكون فيه نظام".

وتابع شوبير، "الإصابات قضاء وقدر، بس مينفعش نلعب 20 مباراة يدخل فينا 5 أهداف وفى مباراة واحدة تهتز الشباك بثلاثة أهداف، الأهلى لو لم يستطع الخروج من هذه الكبوة سريعاً سوف يخسر نقاطا أخرى فى الدورى ولكن الأهم بطولة أفريقيا".

وأضاف شوبير، "كمان بلاش شعارات فارغة، نقعد نتكلم نقول الأهلى مش بيقف على حد وإحنا لسه بنتكلم فى قصة رمضان صبحى ورحيله، ما يمشى عادى جدا، ليه نهاجمه هذا غير مقبول، وكمان بقول بلاش كلام عن السحر عشان ده كلام فارغ".

ويبذل الجهاز الطبى بالأهلى محاولات لتجهيز حسين الشحات نجم هجوم الفريق بفترة كافية قبل استئناف دورى أبطال أفريقيا، وهى البطولة الأهم لجهاز الكرة وإدارة النادى والجماهير الحمراء، وطلب فايلر تقريراً عن الشحات من الجهاز الطبى لتوضيح موعد عودته بالتحديد بعد إجرائه جراحة الفتاق مؤخراً، خاصة أنه واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية التى يعول عليها كثيراً سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

وأكد طبيب الأهلى لفايلر أن حسين الشحات سيعود فى فترة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين، بحيث يكون تعافى تماماً من تداعيات الجراحة التى أجراها، خاصة أنه تحامل على نفسه كثيراً قبل إجرائها لحاجة الفريق لخدماته، إلا أن المدير الفنى طلب تجهيزه فى وقت أقرب لكى يتسنى له اللحاق بالدور نصف النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ويبدأ الشحات خلال الفترة المقبلة أولى مراحل التأهيل تمهيداً للعودة للتدريبات فى النادى، بالتنسيق مع الجهاز الطبى الذى أوصى الشحات بالراحة فى المنزل وعدم بذل أى مجهود للتعافى جيداً من الجراحة قبل بدء رحلة التدريبات والعودة للملاعب، ومن المقرر أن يبدأ الشحات تدريباته بخوض تمارين بسيطه كمرحلة أولى فى رحلة العلاج والتأهيل.