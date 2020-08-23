شكرا لقرائتكم خبر عن "روح شوف مصلحتك".. شعار سيد عبد الحفيظ لتطفيش نجوم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من ضربة موجعة تلقتها جماهير النادى الأهلى خلال الفترة الأخيرة برحيل عدد من نجوم الفريق، سواء الكبار أو الصغار، بشكل غير لائق للاعبين أو حتى إدارة الفريق الأحمر، ورغم أن الأهلى كان فى أوقات سابقة بمثابة "مغناطيس" لنجوم الكرة، أصبح من أكثر الأندية الطاردة لهم، بالفعل قد يكون بعضهم رحل لسبب مادى إلى أن البعض لم يكشف عن أسباب الرحيل خاصة فى ظل تقدير الأهلى لهم خلال المفاوضات، واشتكى أغلبهم من سوء المعاملة.

رحيل النجوم أثر بشكل مباشر على أداء الفريق الأحمر الذى بدا متراجعاً أمام خصومه، خاصة غريمه التقليدى نادى الزمالك، ليخسر بثلاثية مقابل هدف فى مباراة القمة التى أقيمت أمس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، بعد خسارة ليست بعيدة فى مباراة كأس السوبر المصرى التى فاز بها الزمالك أيضاً على حساب الفريق الأحمر بركلات الجاء، الأمر الذى أعاد فتح ملفات الفشل والتخبط الإدارى فى الفريق الأول والذى ساهم بشكل ملحوظ فى تراجع مستوى الفريق.

"سيد عبد الحفيظ"، لاعب الأهلى السابق ومدير الكرة بالفريق، يعتبر الحلقة الأولى فى سلسلة مفاوضات الأهلى مع أولئك النجوم، إلا أنه أخفق فى حسم الملفات بشكل مناسب، حتى أصبح أمر الرحيل لغزاً محيراً فى القلعة الحمراء، فلماذا يفضل أولئك النجوم نادى آخر على أحد أفضل الأندية العربية والأفريقية.

"شوف مصلحتك".. كلمة قالها عبد الحفيظ لعبد الله السعيد، قبل أن يوقع اللاعب لنادى الزمالك، مصدر مقرب من اللاعب قال إن السعيد أثناء المفاوضات مع الأهلى لتجديد تعاقده أبلغ الأهلى بتلقيه عروضاً من خارج مصر، وبالتالى أبلغه سيد عبد الحفيظ قائلا "شوف مصلحتك"، حسبما أوضح المصدر المقرب من اللاعب، لينتهى المطاف بأحد أبرز نجوم الفريق بالتوقيع فى نادى الزمالك.

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الملف الثانى الذى فشل فيه مدير الكرة بالأهلي، عدم إبلاغ حسام عاشوركابتن الفريق السابق بأن النادى لن يجدد له موسماً جديداً بعد قرار لجنة التخطيط، ليعرف عاشور بالأمر فى وقت متأخر على أن يتخذ قراره وهو ما صدم اللاعب وأحدث أزمة بينه وبين الإدارة.

محمد الشناوى وأحمد فتحي أيضاً رفضا التفاوض مع عبد الحفيظ قبل أن يتدخل أمير توفيق لحسم تجديد الشناوى، إلا أن الوقت كان متأخراً على أحمد فتحى الذى قرر الرحيل إلى بيراميدز.

وعجز سيد عبد الحفيظ عن معاملة وليد أزارو بالشكل النفسى الذى يؤهل اللاعب لتقبل الجلوس على دكة البدلاء، قبل أن تثار أزمة كبيرة بين اللاعبين ورينيه فايلر مدرب الفريق، ليخسر الأهلى جهود المغربى فى وقت صعب وأصبح أزارو فى موقف "لاعب مع إيقاف التنفيذ".

سيد عبد الحفيظ ظهر فى برنامج مقالب شهير، خلال شهر رمضان المبارك، وجاءت ردود أفعاله لتمحى صورة مدير الكرة بالأهلى الذى يعبر عن صورة النادى بشكل الذى يليق به، وهو ما أثار غضب الجماهير خاصة تجاهلت الإدارة هذا الموقف.