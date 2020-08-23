شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستدعى فايلر للتحقيق فى هزيمة الأهلي بثلاثية أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عقد جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فى غضون الأيام القليلة المقبلة لمعرفة أسباب الخسارة الثقيلة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف فى الدورى، ومناقشة عدة أمور فنية خاصة بمباراة القمة بجانب كيفية الخروج من هذا المطب قبل دخول منافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى سيخوض فيها الفريق مباراة قوية مع الوداد المغربى.

وفجرت هزيمة الأهلى من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى بركان الغضب فى القلعة الحمراء ضد فريق الكرة، وتحديداً السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى وبعض لاعبى الفريق، وكشفت الهزيمة أخطاء كثيرة ارتكبها فايلر خلال الفترة الماضية على الصعيد الفنى ولم يناقشه فيها أحد من مسئولى النادى، وفى مقدمتها إصراره على الاستعانة ببعض اللاعبين الذين لا يصلحون للعب كرة القدم فى فريق كبير كالأهلى أمثال مروان محسن ومحمد هانى وجيرالدو وأيمن أشرف.

ومن أهم أخطاء فايلر حالة الغرور التى يعيش فيها المدير الفنى حيث يرفض الاعتراف بخطأ سياسته فى بعض الأمور الفنية وعدم قدرته على منح الفرصة لبعض الناشئين رغم أن هناك أكثر من ناشئ حصل على فرصة تدريب مع الفريق خلال الفترة الماضية أمثال محمد فخرى وعربى بدر ولم يفعل فايلر مثلما فعل كارتيرون فى الزمالك الذى منح الفرصة فى مباريات الزمالك الأخيرة لأكثر من ناشئ أمثال أسامة فيصل صاحب الهدف الثالث فى القمة.

Advertisements

فايلر مازال يُعاند أيضاً بسبب عدم استعانته ببعض أصحاب المواهب المعروفة فى الفريق أمثال صالح جمعة فالمدير الفنى لم ينجح فى تأهيل اللاعب طوال هذه الفترة الماضية كما أن المدير الفنى لم ينجح فى تأهيل لاعبيه معنوياً للمباراة وكأنه لا يعرف أهمية قيمة مباريات الزمالك بعدما خسر القمة الثانية بعدما خسر السوير المحلى من الزمالك أيضاً فى فبراير الماضي.

فايلر لا يعترف بأخطائه فى الأهلى ويُصر على تكرار تلك الأخطاء الساذجة فى الأمور الفنية بشكل بات يُهدد مستقبل الفريق فى بطولة أفريقيا وهو ما جعل ثورة الجماهير تتفاقم ضد "غرور" المدرب السويسرى الذى بتات يحتاج وقفة من جانب إدارة النادى قبل فوات الأوان.

الزمالك كان قد فاز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.