شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يفتحون النار على مروان محسن: "اللى ضمه للأهلى لازم يتحاكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن نجوم الكرة المصرية حملة هجوم على مروان محسن، مهاجم النادى الأهلي، عقب مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية أمس السبت، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى المركز الثانى برصيد 42 نقطة.

وكان مروان محسن قد أهدر فرصة خطيرة للنادى الأهلى وقت أن كانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الزمالك 2/1، عندما رفض التعامل مع تمريرية سحرية من أليو بادجى زميله بالفريق، كادت أن تجعله منفرداً بمرمى الزمالك، معللاً ذلك باعتقاده أنه كان فى موقف تسلل، لتمر الكرة إلى خارج الملعب فى حراسة لاعب الأهلى الذى فشل فى تقدير الموقف بشكل صحيح.

وقال عماد متعب، "حرام اللى بتعمله دا أنت كدا بعيد أوى.. أنصحك تبعد خالص عن الكورة وتاخدلك إجازة تعيد فيها حساباتك وترجع تانى لكن باللى انت عملته دا فى الماتش انهارده ما ينفعش".

فيما قال الدكتور طه إسماعيل، "هناك لاعبون لا يستحقون اللعب في النادي الأهلي، دون تحديد أسماء بعينها، والأهلي فى حاجة لصفقات لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم الجديد".

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وأضاف إسماعيل، "ما فعله مروان محسن، مهاجم الأهلي، أمر غير مفهوم فى كرة القدم، كان يجب عليه لعب الكرة ثم التفكير كان وضعه متسللا أم لا، علاقتي بلاعبي الأهلي والجهاز الفنى متميزة، ولكن لا أستطيع أن أقول غير الحق، والذي في مصلحة القلعة الحمراء".

أما إبراهيم سعيد فقال، مروان محسن ما شاء الله نزل ولا منزلش الموضوع واحد.. مش عارف قانون الأوفسايد.. مهاجم لا يعلم القانون الجديد، حتى إنه لم يكن متسللا، ومع احترامى هو لم ير الملعب كأنه بيقول أنا مش معاكم أنا مخاصكم، لو كانت لبادجى كان سجلها.. يعني تمشي أزارو وتسيب مروان محسن".

وأكد مجدى عبد الغني أن مصطفى محمد أقوى من مروان محسن ويعرف جيدا كيف يحرز الأهداف، حتى إذا غاب عنه التوفيق فى المباريات الماضية، وهو مهاجم محطة فى الزمالك، اللاعب يقاس بالأرقام وأرقام مروان محسن سيئة، مش قادر يوصل بيها انه يكون مهاجم الأهلي والمنتخب رغم الفرص اللي خدها واللي مخدهاش لاعب آخر.

وقال رضا عبد العال، "اللى ضم مروان محسن للأهلي لازم يتحاكم خاصة بعد ما جددوله، والعربية المرسيدس مش زى الألف ومية".