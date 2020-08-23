شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الزمالك هزم الأهلى بجدارة.. وأبو جبل لازم يبطل نغمة إضاعة الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغنى الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بفوز الزمالك بالقمة 120 بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الزمالك فاز بالقمة عن جدارة واستحقاق، الفريق الأبيض يملك خط دفاع مستقر يلعب أفراده مع بعضهما البعض باستمرار، زيزو ظهر مرة واحدة ولكنها مؤثرة وهز شباك الأهلى".

وأضاف شوبير، "فرجانى ساسى يستحق لقب أسطى نص الملعب، وأشرف بن شرقى كسب الجولة على حساب محمد هانى، مصطفى محمد مهاجم بمعنى الكلمة، الونش رجل المباراة بالتساوى مع ساسى، عبد الشافى أحسن ظهير أيسر فى مصر ومكسب رائع للمنتخب، وإصابته رخمة ونتمنى له العودة سريعاً"

وتابع شوبير، "كارتيرون أدار القمة بطريقة جيدة للغاية ولازمه التوفيق فى بعض الكرات الخطرة للأهلى ونجح فى احتواء خناقة حازم إمام وفرجانى ساسى وقعد معاهم وخلص الموضوع، ولو الزمالك لم يخسر 4 نقاط بعد عودة ولو كان حضر مباراة القمة الاولى كان الوضع اتغير وكان قرب أوى من الاهلى، ولكن عامة الدورى لايزال فى الملعب طالما الفارق يسمح بالتعويض "

وأضاف شوبير، "نصيحة لمحمد أبو جبل حارس الزمالك الذى ظهر بمستوى رائع سواء فى العرضيات أو رد الفعل أو التفاهم مع المدافعين، وواضح انه هينافس الشناوى على حراسة عرين منتخب مصر، يبقى لازم يبطل نغمة إضاعة الوقت، ممكن تنجح معاك مرة يا أبو جبل لكن مش على طول، عشان أنت شايف إحنا بنقول على الهانى سليمان ملك إهدار الوقت، فبلاش تكرر أسلوبه".

وفاز الزمالك على ضيفه الأهلى بنتيجة 3-1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت فى قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدورى العام .

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وباتت هذه الخسارة هى الأولى للأهلى فى الدورى هذا الموسم مقابل الفوز فى 18 مباراة والتعادل فى مباراتين، فيما أصبح هذا الفوز هو الـ12 للزمالك هذا الموسم مقابل التعادل فى ست مباريات والخسارة فى ثلاث.

وكان الأهلى أهدر أربع نقاط بعد تعادله فى مباراتين خلال الدور الثانى أمام سموحة والإنتاج الحربى بنفس النتيجة (1-1).

وكان الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، قاد الفريق الأبيض لحصد لقب كأس السوبر المصرى بالإمارات بعد تفوقه على الأهلى فى ركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

وتوقف رصيد الأهلي عند 56 نقطة فى صدارة الدوري، بينما رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى بجدول الترتيب.

وسيتم خصم ثلاث نقاط من الزمالك بنهاية الموسم كعقوبة موقعه عليه، عقب انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلى فى الدور الأول خلال شهر فبراير الماضي.