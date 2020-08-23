شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جودة لإدارة الأهلي بعد ثلاثية الزمالك: رتبوا أوراقكم.. أفريقيا نقطة فاصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه محمد جودة، نجم النادى الأهلى السابق، رسالة إلى إدارة القلعة الحمراء والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر واللاعبين، وذلك عقب خسارة المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، فى مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، أمس ضمن منافسات الجولة 21 بمسابقة الدورى العام، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية مقابل هدف، وقال جودة عبر حسابه الرسمى على فيس بوك، "عايز بس أقول كلمة لمجلس إدارة النادى الأهلى والجهاز الفنى واللاعبين، دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم لا بديل عنه بالنسبة للجماهير، رتبوا أوراقكم كويس علشان دى هتكون نقطة فاصلة لكم جميعا وده رأيى المتواضع وشكرا".

فى سياق متصل، تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلى المدرب السويسرى فى ملف لاعبى الفريق المُعارين من أجل حسم موقفهم خلال الفترة المقبلة وشهدت الفترة الماضية مناقشة فايلر مع معاونيه موقف المُعارين وسيُقدم المدير الفنى تقريرًا للجنة التخطيط للكرة بالنادى برئاسة محسن صالح بشأن المُعارين، ورغم أن فايلر سبق واستقر على إعادة الثنائى محمد شريف "إنبي" وأكرم توفيق "الجونة" إلا أن المدير الفنى طلب جميع التفاصيل عن باقى المُعارين لأنه قد يُعيد التفكير فى إعادة آخرين، لاسيما فى ظل تألق بعض المُعارين فى الفترة الماضية، وفى مقدمتهم عمار حمدى المُعار لطلائع الجيش فى ظل رحيل أكثر من لاعب مؤخرًا من الأهلى، أمثال رمضان صبحى وأحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامى وهو ما سيحسمه المدير الفنى مع لجنة التخطيط فى غضون الأيام القليلة المقبلة..

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودى) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش)، وأن كان أزارو ومارسيلو قد فسخا عقديهما مؤخراً مع الأتفاق والصفاقسي.