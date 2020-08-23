شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بعد الفوز على الأهلى: بعض الحافلات تصل بموعدها ولا تحقق سوى الضجيج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدور مواجهات ساخنة بين فريقى الأهلى والزمالك ليس بين اللاعبين داخل أرض الملعب فقط، ولكن السجال يمتد عادة إلى الجماهير فى المدرجات والمنازل والشوارع، إضافة إلى هذا هناك منصة أخرى للجدال والاحتفالات والسخرية بين مشجعى قطبى الكرة المصرية، وهى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى الرسمية التابعة للناديين الكبيرين، وكذلك الصفحات الكبرى للمشجعين.

وقبل انطلاق مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، مساء السبت، التى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للشياطين الحمر، نشرت صفحة النادى الأهلى الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة لأتوبيس اللاعبين وكتبت فى تعليقها عليه: "حافلة فريقنا مستعدة للانطلاق نحو استاد القاهرة والوصول فى موعدها المحدد".

لكن بعد الفوز الكبير لنادى الزمالك على غريمه التقليدى، نشرت صفحة الزمالك، صور لاعبيها ولقطات من المباراة، وكتبت فى سخرية واضحة من تدوينه النادى الأهلى السابقة، "بعض الحافلات تصل فى موعدها المحدد.. ولكنها تعود كما أتت بدون تحقيق أى شئ سوى الضجيج".

وكان قد حقق فريق الزمالك فوزا مهما على نظيره الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 21 على استاد القاهرة، وحقق الزمالك عدة مكاسب من وراء الفوز فى القمة 120، وارتقى الفريق الكروى الأول فى القلعة البيضاء الى وصافة جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك ضد الأهلى التى أقيمت بأرضية ملعب استاد القاهرة الدولى أثر تغلبه بثلاثة أهداف لهدف.

وفاز فريق الزمالك على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدورى، سجل ثلاثية الزمالك أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل فيما سجل هدف الأهلى ياسر إبراهيم ، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثانى فيما تجمد رصيد الأهلى عند 56 نقطة فى قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم تستغل فترة "جس النبض" طويلاً وبدأ الأهلى بشكل هجومى أكثر من الزمالك الذى أنحصر فى وسط ملعبه ليترك الفرصة للأهلى الذى نشط عن طريق قفشة وبادجى وأجاى وكاد بادجى يُسجل هدف مُبكر فى الدقيقة الخامسة بعدما ارتقى لأعلى وسدد برأسه أرتضمت بالقائم وواصل الأهلى ضغطه وأستحوذ على مجريات المباراة قبل أن يتعرض حمدى فتحى للأصابة ويتلقى العلاج ويستكملال المباراة بعدها يقود حازم أمام هجمة خطرة وأهدر بادجى فرصة أخرى للتسجيل بعدما سدد برأسه لكن أبوجبل تألق ووسط هجوم الأهلى رد الزمالك بهدف فى الدقيقة 13 عن طريق أحمد سيد "زيزو" الذى تلقى تمريرة جيدة من بن شرقى أسكنها فى شباك الشناوى.

تراجع أداء النادى الأهلى بشكل واضح بعد هدف الزمالك ونشط الأخير وتبادل لاعبيه الكرة فى وسط ملعب الأهلى مُستغلاً سرعات زيزو بن شرقى وأوباما وحازم أمام وسط هدوء وتراجع واضح من جانب الأهلي.

محاولات الأهلى جاءت على فترات مُتباعدة عن طريق بادجى الذى سدد أكثر من كرة ومعه عمرو السولية وسدد الثنائى أكثر من كرة تصدى لها أبوجبل وتعرض حازم إمام لأصابة بسيطة تلقى العلاج منها واستكمل المباراة.

لم يتغير الحال كثيراً فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول فى ظل التراجع الواضح للأهلى لعدم وجود قوة هجومية لاسيما فى ظل تراجع مستوى أكثر من لاعب فى الأهلى أمثال على معلول وقفشة ، ونال محمد هانى بطاقة صفراء للخشونة مع محمد عبد الشافى، كما نال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع حمدى الونش مدافع الزمالك وإستمرت السيطرة الهجوية الخطرة للزمالك إلى أن إنتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

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بدأ الأهلى الشوط الثانى بنزول جيرالدو ووليد سليمان بدلاً من أجاى وديانج ، وضغط الأهلى فى بداية هذا الشوط كما كان فى الشوط الأول ونال حمدى فتحى بطاقة صفراء للخشونة مع ابوجبل، ودفع كارتيرون المدير الفنى للزمالك بمحمد أوناجم بدلاً من أحمد سيد "زيزو" ، واستمر اللعب وسط الملعب وتعاطف القائم مع أبوجبل حارس الزمالك بعدما تصدى لتسديدة من قفشة فى الدقيقة 55.

وسقط وليد سليمان فى منطقة جزاء الزمالك بعد عرقلة محمود علاء وطالب لاعبو الأهلى بإحتساب ضربة جزاء ولجأ الحكم الكرواتى لتقنية الفار ورفض إحتساب ضربة جزاء للأهلى وأمر بإستكمال اللعب.

واصل الأهلى الضغط ونجح ياسر أبراهيم فى تسجل هدف التعادل فى الدقيقة 62 بعدما إستغل "دربكة" دفاع الزمالك ، ودفع كارتيرون بكاسونجو بدلاً من أوباما، وأشهر الحكم الكرواتى لعمرو السولية فى الدقيقة 67 للخشونة مع بن شرقى ،وسدد الأخيرة ضربة حرة مباشرة بشكل جيد لكن محمد الشناوى تألق وأنقذ الكرة .

عاد الزمالك للسيطرة على مجريات المباراة وسجل هدفاً ثانياً فى الدقيقة 72 بعدما إستلم الكرة بشكل جيد وسددها وسط رقابة من ياسر أبراهيم وينال مصطى محمد بطاقة صفراء بعدما خلع التى شيرت.

وخرج حمدى فتحى وقفشة وشارك بدلاً منهما مروان محسن وأحمد فتحى ، فيما شارك أسامة فيصل من الزمالك بدلاً من مصطفى محمد ومحمد عبد الغنى بدلاً من حازم إمام ، ونال أيمن أشرف بطاقة صفراء للأعتراض على قرارات الحكم وخرج محمد عبد الشافى للأصابة ونال أسامة فيصل بطاقة صفراء للخشونة .

وسجل أسامة فيصل الهدف الثالث للزمالك فى الدقيقة الخامسة بدل الضائع بعدما تلقى تمريرة رائعة من أوناجم ، وحاول الأهلى تسجيل لكن الزمالك كان أفضل ليستحق الأبيض الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.