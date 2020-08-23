قصة صور.. أسامة فيصل عريس القمة 120

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح أسامة فيصل ناشىء نادى الزمالك المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول فى أن يخطف لقب عريس لقاء القمة 120 التى أقيمت مساء السبت فى الجولة الـ 21 بالدورى الممتاز أمام الأهلى بالفوز بنتيجة 3 / 1 على ملعب إستاد القاهرة .
و إستطاع أسامة فيصل فى إحراز الهدف الثالث لتأكيد فوز الأبيض على غريمه التقليدى بعدما نجح أحمد سيد زيزو و مصصطفى محمد فى إحراز الهدفين الأول و الثانى على التوالى ، ليحتفل الثلاثى بالفوز بصورة تذكارية .
و يبدو أن ناشئين نادى الزمالك لم يختلفون مطلقا عن أصحاب الخبرات أو الأساسيين فى المهارات أو دوافع الفوز ، مما دفع المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون على منحهم فرصة للمشاركة فى مباريات هامة لإعطائهم الثقة تمهيدا للإعتماد عليهم فى المرحلة المقبلة ، بعدما تألق مؤخرا حسام أشرف و أحرز هدف فى مصر المقاصة فى الوقت بدل من الضائع .
وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري، لتكون هذه الهزيمة هى الأولى للفريق الأحمر هذا الموسم.
و يرصد الخليج 365 لقطات لنجم الزمالك أسامة فيصل فى الصور التالية :
أسامة فيصل 1
أسامة فيصل 2
ثلاثى هدافى القمة
أسامة فيصل 3
أسامة فيصل مع طارق حامد
أسامة فيصل ووالدته
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