شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز أسبوعًا للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب عبد الله السعيد قائد فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، عن صفوف فريقه لمدة لا تلق عن أسبوع، بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية وتسبب في مغادرته مستبدلا بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة التى جمعتهما أمس الجمعة، باستاد الإسكندرية، وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سموحة بهدفين مقابل هدف بالجولة 21 من الدوري الممتاز في مباراة.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن السعيد سيجرى أشعة أخرى خلال الساعات المقبلة للتأكد من فترة غيابه، وتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية ثم المباريات الرسمية.

وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الهام الذي تحقق على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز وحصد 3 نقاط غالية في مشوار الفريق.