شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تبحث مع المدرب السويري ملف المُعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التخطيط للكرة بالأهلي المدرب السويسري في ملف لاعبي الفريق المُعارين من أجل حسم موقفهم خلال الفترة المقبلة وشهدت الفترة الماضية مناقشة فايلر مع معاونيه موقف المُعارين وسيُقدم المدير الفني تقريرًا للجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة محسن صالح بشأن المُعارين، ورغم أن فايلر سبق واستقر على إعادة الثنائى محمد شريف "إنبي" وأكرم توفيق "الجونة" إلا أن المدير الفنى طلب جميع التفاصيل عن باقى المُعارين لأنه قد يُعيد التفكير فى إعادة آخرين، لاسيما فى ظل تألق بعض المُعارين فى الفترة الماضية، وفى مقدمتهم عمار حمدى المُعار لطلائع الجيش فى ظل رحيل أكثر من لاعب مؤخرًا من الأهلى، أمثال رمضان صبحى وأحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامى وهو ما سيحسمه المدير الفني مع لجنة التخطيط في غضون الأيام القليلة المقبلة..

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودى) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش)، وأن كان أزارو ومارسيلو قد فسخا عقديهما مؤخراً مع الأتفاق والصفاقسي.