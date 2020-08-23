ميدو: الأهلي أدرك تسرعه في رحيل كارتيرون.. وعلى فايلر "تعلم الدرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

علق أحمد حسام "ميدو" مدرب الزمالك ومصر للمقاصة السابق على هزيمة الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة دوري we المصري.

ونجح الزمالك في الفوز على الأهلي بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري، كما أوقف الفريق الأبيض سلسلة اللاهزيمة التي حافظ عليها الأهلي طوال 20 مباراة.

وخلال عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ميدو: "چيرالدو لاعب جيد، لكنه غير مناسب للأهلي".

وتابع: "أليو بادچي تصرف مع كرة واحدة بشكل جيد وباقي الكرات التي وصلته تصرف معها بشكل سئ، ربما يحتاج الى المزيد من الوقت".

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وأضاف: "أما ديانج فلابد أن يلعب في المركز رقم ٦ يقطع ويسلم الكورة بس!!".

وواصل: "فتحي اهم لاعيب في الأهلي حتى يوم رحيله لأنه الوحيد القادر على إعادة الشخصية".

وأردف مدرب الزمالك السابق: "على فكرة مفيش أي مشكلة إن مدرب يغلط في مباراة، المهم أن يتعلم الدرس، ڤايلر غلط بتغيير طريقة اللعب أول مرة في ماتش كبير وأكيد تعلم أن اللاعب المصري ماينفعش تعمل معاه كده لأنه ماعندوش أي مخزون من الوعي التكتيكي يسمحله بتغيير أفكاره في ماتش كبير مرة واحدة.. الخطأ في الكورة طبيعي وأكبر مدربين العالم بتغلط لكن بتعترف بكده وبتعدل وما بتتكبرش".

وأتم: "كارتيرون ذكي يعرف كيف يدير المباريات الكبيرة، مابيفتيش، بيعرف يتعامل مع اللاعبين نفسيا عنده مشروع بيبص على اللاعيبة الصغيرة وبيطورهم، النهارده الأهلي عرف أنه تسرع بشكل كبير في قرار رحيل كارتيرون".