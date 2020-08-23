بالمواعيد والقنوات.. نهائي بايرن وسان جيرمان.. وانطلاق الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يقام اليوم الأحد، نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2019-2020 في مدينة لشبونة البرتغالية بين بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرسي.

ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2020-2021، بعدما تم اتخاذ قرار في وقت سابق بانهاء الموسم الماضي وعدم استكماله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقدم لكم بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الأحد:

نهائي دوري أبطال أوروبا:

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان، الساعة 9.00 مساءً عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 1".

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حرس الحدود والإسماعيلي، الساعة 5.00 مساءً عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وادي دجلة والاتحاد السكندري، الساعة 8.00 مساءً عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

الدوري الفرنسي:

موناكو وريمس، الساعة 1.00 ظهراً عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 6".

نيس ولانس، الساعة 5.00 مساءً عبر قناة "بي إن سبورتس اتش دي 6".