المنتخب المصرى لكرة اليد يواصل تدريباته بالغردقه استعدادا لبطولة العالم

واصل المنتخب المصرى لكرة اليد تدريباته بالغردقه بقيادة المدرب الأسبانى روبرتو جارسيا، إستعدادا لخوض بطولة العالم لكرة اليد التى تنظمها مصر فى يناير 2021

حيث كانت بعثة المنتخب المصرى قد وصلت الغردقة يوم السبت الماضى للإقامه و التدريب بأحد الفنادق الرياضيه بالغردقه والذى استضاف حفل اختيار

أحسن لاعب في إفريقيا يناير الماضي.وسط إجراءات احترازية مشددة من إدارة المنتجع،

حيث تم قياس درجة الحرارة وتعقيم البعثة بالكامل قبل دخول فندق الإقامة، فضلاً عن تعقيم الغرف و ملاعب التدريب يوميا.

وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسباني إعجابهم

الشديد بالمنتجع وتصميمه المعمارى الفريد وإطلالة كل غرف وأجنحة المنتجع على المارينا والبحر مباشرة.

وأشاد المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا، باستعدادات وإمكانات المنتجع، من توفير كل الإجراءات الاحترازية وتخصيص مطعم خاص للبعثة، وتوفير كل سبل الراحة والنجاح لمعسكر المنتخب الأول

كما نظم منتخب مصر الأول لكرة اليد، رحلة ترفيهية بحريه فى إطار معسكره التدريبي الشاق بالغردقة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد

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