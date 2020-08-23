رياضة | قطبا إسبانيا أصحاب الفضل على باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الوصول لنهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر قطبا إسبانيا أصحاب الفضل على باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في الوصول لنهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم خلال ساعات قليلة من الآن، انطلاق مباراة الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ونادي بايرن ميونخ الألماني.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره فريق باريس سان جيرمان، اليوم الأحد 23 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب دا لوز في البرتغال.

قطبا إسبانيا أصحاب الفضل في صعود البايرن وباريس إلى نهائي الأبطال

ويعتبر فريقي برشلونة وريال مدريد قطبي إسبانيا، أصحاب الفضل على كل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في الصعود إلى الدور النهائي من دوري أبطال أوروبا، واقترابهما من تحقيق إنجازات جديدة تضاف لتاريخهما.

وعلى الرغم من خروج ريال مدريد من دوري الأبطال من دور الستة عشر على يد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ثم بعد ذلك لحق به نادي برشلونة من الدور ربع النهائي على يد البايرن، ولكن يعتبر لهما فضل كبير فيما وصل إليه طرفا النهائي بل وتحقيق النادي الباريسي إنجاز بالوصول إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وبعيدا عن دور برشلونة في صعود البايرن إلى نصف نهائي دوري الأبطال وتحقيق الفريق الألماني إنجاز ضخم له وهو الفوز على الفريق الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين كأكبر نتيجة للبافاري في البطولة ولكن ساهم الفريق الإسباني بطريقة أخرى هو والريال وهي المساهمة باللاعبين.

ويمتلك البايرن وباريس سان جيرمان حاليا 5 لاعبين من صفوف برشلونة وريال مدريد ساهموا بشكل مباشر في صعود الفريقين إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا وأثر تألقهم في المستوى الذي ظهر به الفريق.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أسماء اللاعبين الخمسة الذين أثروا على صعود البايرن وباريس سان جيرمان لنهائي الأبطال وما قدموه هذا الموسم كالآتي:

-تياجو ألكانتارا:

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انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2013 قادما من برشلونة وتألق طوال هذه الفترة وحتى الآن مع الفريق أما على مستوى هذا الموسم فقد كان أحد الأسباب الرئيسية في صعود الفريق للدور النهائي حيث شارك في 9 مباريات خلال دوري الأبطال وقدم مستوى مميز جدا دفاعيا على الرغم من عدم تسيجله لأي أهداف.

-أنخيل دي ماريا:

انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من مانشستر يونايتد في عام 2015 ولكن قبلها بموسم واحد فقط كان يلعب لصالح ريال مدريد وعلى مستوى هذا الموسم تألق بشكل واضح وخاض 8 مباريات في دوري الأبطال وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع أهداف أخرى.

-نيمار دا سيلفا:

يعتبر البرازيلي الشاب هو الصفقة الكبرى للنادي الباريسي طوال تاريخه بعدما انضم إليه قادما من برشلونة عام 2017 في صفقة قياسية وبالفعل أثر على النادي في كل شئ سواء الناحية الفنية والبطولات أو الناحية التسويقية أو الناحية التنافسية وعلى مستوى الأبطال هذا الموسم فقد تألق بشكل واضح المباريات الماضية وكان صاحب الفضل الأول في صعود فريقه للنهائي حيث لعب 6 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع 4 أهداف.

-كيلور نافاس:

كما يعتبر الحارس الكوستاريكي واحد من الصفقات الناجحة جدا للنادي الفرنسي التي ضمها في عام 2019 قادما من النادي الملكي وكان له تأثير كبير مع الفريق بعد أن عانى بشكل كبير من هذا المركز بل وكان جدير بحماية عرين فريقه من استقبال أي أهداف فقد خاض 8 مباريات مع باريس خلال دوري الأبطال هذا الموسم فاز في 6 وخسر مباراة وتعادل مثلها واستقبل 4 أهداف فقط.

-فيليبي كوتينيو:

تلقى النجم البرازيلي انتقادات عديدة من جماهير البافاري والجهاز الفني في منتصف الموسم بعد أن انضم لهم الصيف الماضي معارا حتى نهاية الموسم الحالي قادما من البارسا ولكنه تألق في الفترة الأخيرة وساهم في تأهل فريقه 10 مباريات بدوري الأبطال سجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

ولكن هل سيتذكر أحد طرفي النهائي اليوم عقب فوزه بدوري الأبطال وتحقيق إنجاز جديد له أو كلاهما هذا الفضل لنادي ريال مدريد وبرشلونة عليهما في تدعيم صفوفهم بلاعبين مميز مثل الذين ذكرناهم أم سيبحثان عن ضم لاعبين آخرين من قطبي إسبانيا بحثا عن إنجازات جديدة؟