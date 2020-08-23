رياضة | نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند""

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق لـ"فايلر": "فين صالح جمعة والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند"" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب صالح جمعة صانع ألعاب الاحمر.

وطالب ميدو بضرورة حصول صالح جمعة على فرصة، مشيرا إلى أنه أفضل لاعب يستلم بين الخطوط عكس أفشة.

وتابع: "الاهلي لا يملك اللاعب الذي يحرك الفريق مثل فرجاني ساسي في الزمالك، اللاعب الكويس ده كِنز".

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وأوضح، "اقسم بأنه في حال كان فاز الاهلي أمام الزمالك، كنت هقول نفس الكلام، الراجل مدلك ايده والكورة لا تتناسب مع أسلوب العند".

وأوضح أن سر تفوق الأهلي على الزمالك في السنوات الاخيرة، هي أن الأحمر كان دائمًا يملك جناحين بيدافعوا جيدا، والزمالك لديه جناحين بيقابلوهم ببُطء، وهذا ما تغير تماما.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.