رياضة | ميدو عن أجانب الأهلي: صفقات مضروبة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو عن أجانب الأهلي: صفقات مضروبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأجانب، دون المستوى.

جاء ذلك عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك أمس السبت، بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتابع ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "الأهلي تعاقد مع صفقات مضروبة، ولم يجلب الأجانب الذين يصنعون الفارق".

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وأشار إلى أن هناك فارق كبير بين لاعبي الأهلي الأجانب، ولاعبي الزمالك، موضحا أن بن شرقي وأوناجم صنعوا الفارق وكذلك فرجاني ساسي، على عكس ديانج ومعلول الذي لم يقم بالتغطية في هدف زيزو، واصفا إياها بالكارثية والعكس بالنسبة لتغطية عبد الشافي في فرصة جيرالدو.

ووجه التحية لمسؤولي الزمالك على تعاقدهم مع لاعبين أجانب مميزين قادرين على صنع الفارق.

غيما تطرق للحديث عن مهاجم الأهلي المغربي وليد أزارو المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، وأكد أنه بالنسبة له أفضل من بادجي الذي لا يجيد إلا العرضيات، ولكن أزارو لاعب كرة مميز وقادر على تشكيل خطورة في أي وقت.