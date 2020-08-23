رياضة | التشكيلة المتوقعة لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لقمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي بايرن ميونخ الألماني مع نظيره باريس سان جيرمان في قمة مشتعلة على ملعب النور مساء اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، في حين يسعى الفريق "البافاري"، لرفع الكأس ذات الأذنين للمرة السادسة.

ونشر موقع "thehardtackle" الرياضي البريطاني، التشكلية التي سيعتمد عليها كل من الألمانيين، هانزي فليك، مدرب بايرن ميونيخ، وتوماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان.

تشكيلة البايرن (4-3-2-1)

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بواتينغ – ألفونسو ديفيز – ألابا – بنيامين بافارد

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خط الوسط: ليون غوريتزكا – كيميتش – بيريسيتش – توماس مولر – غنابري

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيلة باريس سان جيرمان (4-3-3)

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: كيرير – تياغو سيلفا – كيميمبي – بيرنات

خط الوسط: هيريرا – ماركينيوس – إدريسا غاي

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي – نيمار.