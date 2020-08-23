رياضة | نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: الخطيب وقع في فخ مرتضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نجح في مخططه لتشتيت ذهن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقال ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "أعرف ما يدور في عقل مرتضى منصور جيدا، فهو استطاع أن يشتت ذهن الخطيب ومجلس الأهلي، وهي تعد ميزة له بغض النظر عن أسلوبه الخاطئ ولكن هذا ملعبه".

وأشار إلى أن سيد عبد الحفيظ كان يتبع نفس هذه الطريقة، ولكن نصحت أمير مرتضى بألا يقوم بتقليده حتى لا يذهب لملعبه، مضيفا، "بالفعل استمع أمير إلى حديثي وأثبت نجاحه".

وواصل، " دخلت في خلاف مع مرتضى منصور استمر 11 شهرا، وأعرف طريقته جيدا هذا هو ملعبه".