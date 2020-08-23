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رياضة | خطوة جديدة من برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر خطوة جديدة من للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

ودخل الفريق الكتالوني في مفاوضات مع إنتر ميلان خلال الأشهر الماضية، ولكن فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس أوقفت المفاوضات، خاصة وأن برشلونة يمر بأزمة مالية كبري. 

وأشارت تقارير حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن برشلونة يستعد لهجوم جديد من أجل لاوتارو مارتينيز في الأيام المقبلة، حيث أن اللاعي الأرجنتيني لا يزال الأولوية داخل النادي. 

يذكر أن لويس سواريز مهاجم برشلونة اقترب من الرحيل عن جدران كامب نو هذا الصيف، بسبب راتبه العالي مع النادي الكتالوني.

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