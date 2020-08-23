قصة هدف ..محمد صلاح يسجل أول أهدافه بعد تصعيده في شباك الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني أول أهدافه بعد تصعيده للفريق الأول بالمقاولون العرب في شباك الأهلي وذلك بالتحديد في 25 ديسمبر 2010، فى ظهوره الثانى كلاعب أساسي مع ذئاب الجبل.
وتلقى محمد صلاح كرة طولية ليركض من وراء مدافعي الأهلي الذين حاولوا إيقاع اللاعب فى مصيدة التسلل التى هرب منها لينطلق نحو منطقة الـ18 للأهلى مستغلاً سرعته ليسدد الكرة بيسراه فى منتصف المرمى قوية، لم يتعامل معها الحارس محمد أبو السعود بشكل جيد لتجد طريقها فى المرمى، معلناً عن تقدم فريقه بالهدف الأول.
صلاح اللاعب الشاب القادم من بسيون سجل أول أهدافه الرسمية فى مسيرته الكروية في شباك الأهلي، أحد عمالقه الكرة الأفريقية والعربية، ليسجد احتفالاً بالهدف ثم يخرج لسانه في احتفال أصبح مشهورًا به فى الوقت الحالى، فى النهاية اللقاء انتهى بهدف تعادل قاتل للأهلي سجله أحمد شكرى.
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