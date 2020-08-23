شكرا لقرائتكم الزمالك يوافق على التماس حازم إمام بصرف نسبة المُشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافقت إدارة الكرة بالزمالك، على قبول التماس حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق، بتلبية مطلبه بصرف نسبة المُشاركة له الخاصة بالموسم الماضي، حيث قدم اللاعب التماسًا إلى إدارة الكرة بشأن رغبته في الحصول على تلك النسبة ونظرت إدارة الكرة في الالتماس وقامت بقبوله وتم صرف المستحقات له، في تحفيز للاعب العائد من الإصابة بالعضلة الأمامية في تقديم أفضل ما لديه مع الفارس الأبيض الذى ينتظره مجموعة من المواجهات القوية في بطولة الدورى خلال المرحلة المقبلة إلى جانب مواجهتين مع الرجاء المغربى في منافسات دورى أبطال إفريقيا.

وفى اطار مختلف استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك على تعديل عقدى محمود علاء وطارق حامد لاعبى الفريق مادياً، وذلك بعد المجهود الذى يقدمه الثنائى مع الفريق منذ انضمامهما، وكذلك لتعويضهما عن العروض التى تلقوها مؤخرا للانتقال إلى اندية أخرى فى الصيف المقبل، وسيعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع الثنائى عقب انتهاء مباراة القمة المقرر لها السبت المقبل ليتم خلالها تمديد عقود اللاعبين وتعديلها ماديا.