عماد متعب:"خد إجازة".. طه إسماعيل: غريب.. جودة: تحمل العواقب.. ماذا قال نجوم الكرة عن لقطة مروان محسن الغريبة؟

حالة من الغضب والاستياء يعيشها مشجعي النادي الأهلي مقابل حالة من السعادة والسرور عيشها مشجهي الفارس الأبيض بعد الفوز على غريمه بنتيجة ثقيلة 3 -1.

وعلى الرغم من مشاركته في دقائق معدودة من عمر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، عندما حل بديلًا في الشوط الثاني، إلا أن مروان محسن لم يسلم من سهام النقد.

مروان محسن، كان داخل منطقة جزاء فريق الزمالك، عندما أرسل له السنغالي أليو بادجي تمريرة كانت كفيلة بأن تجعله منفردًا بالمرمى، إلا أن مروان ظن نفسه متسللًا ليترك الكرة تمر بجانبه في سلام.

اللقطة أثارت غضب الجماهير الحمراء، التي كانت ترغب في تحقيق فريقها لهدف التعادل بدلًا من استقبال الهدف الثالث، إلا أن نجوم الكرة كان لهم رأي أيضًا في تلك اللقطة الغريبة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

هاجم طه إسماعيل، نجم نادي الأهلي سابقًا، مروان محسن مهاجم الأحمر، واصفًا تصرفه بـ"الغريب".

وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة أون تايم سبورتس 1: "ما فعله مروان محسن، مهاجم الأهلي، أمر غير مفهوم في كرة القدم، كان يجب عليه لعب الكرة ثم التفكير كان وضعه متسللا أم لا".

واختتم تصريحاته قائلاً: "علاقتي بلاعبي الأهلي والجهاز الفني متميزة، ولكن لا أستطيع أن أقول غير الحق، والذي في مصلحة القلعة الحمراء".

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وجه عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق، انتقادات قوية لمروان محسن، عقب أدائه في مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال متعب عن تصرف مروان في الكرة: "ما فعله مروان محسن لا يمكن حدوثه، لا يوجد مدافع أو لاعب خلفه كان يجب أن يسددها أو يفعل أي شيء عكس ما قام به، ويترك القرار للحكم إذا احتسب تسلل".

وتابع نجم الأهلي السابق حديثه: "وأنا مغمض العينين يجب على أن أعرف مساحات المرمى، ودخول مروان محسن بدلا من أفشة كان تغيير خاطئ، فأفشة هو الوحيد القادر على إيصال وليد سليمان و جيرالدو نحو المرمى".

وأضاف: "مروان محسن برا المباراة تماما، أقول له راجع نفسك وخد إجازة، اطلب إجازة من المدير الفني وابتعد عن كرة القدم لفترة، لا تغضب مني لكن المشكلة عندك ويجب إصلاحها".

هجوم آخر كان من نصيب مروان محسن، ناله من محمد جودة لاعب الأهلي السابق، الذي أكد أنه لن يدافع عن مروان محسن مجددًا بعد أداءه في مباراة القمة.

وقال جودة في تصريحاته عبر "صدى البلد": "مروان محسن حصل على فرص عديدة، لكنه لم يستغلها وأثبت أنه لا يستحق التواجد في الأهلي".

واختتم: "أنت مهاجم الأهلي ويجب عليك أن تسجل من أقل فرصة، وعندما تهدر مثل تلك الفرص عليك أن تتحمل العواقب".