شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف القمة وفايلر "يذاكر" الإيجابيات والسلبيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ملف مباراة الزمالك التى أُقيمت أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الممتاز، وبدأ الجهاز يستعد للمباراة المقبلة أمام الجونة يوم الأربعاء المقبل بالجولة الـ22 للدوري بجانب دراسة إيجابيات وسلبيات مباراة القمة التى كانت خطوة كبيرة في طريق الفوز بلقب الدوري العام للمرة الـ42 في تاريخ النادي، وطالب فايلر من لاعبيه إغلاق صفحة الزمالك بـ"حلوها ومُرها" باعتبار أن الفريق أمامه ارتباطات هامة الفترة المقبلة محلياً وأفريقيًا حيث سيخوض مباريات مُتتالية في بطولة الدوري بجانب الإستعداد لمباراتي الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، بدأ مسئولو النادي في التفاوض مع محمد شريف جناح الفريق المعار لانبي حتى نهاية الموسم لتمديد عقده لمدة 3 مواسم إضافية، في ظل سريان عقده لمدة موسمين مقبلين مع الفريق الأحمر، وترغب إدارة الأهلي في تأمين اللاعب الشاب لأطول فترة ممكنة، بعد أن دخلت إدارة بيراميدز في مفاوضات لضمه.

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ورد محمد شريف على الأنباء التي ترددت عن توقيعه لفريق بيراميدز ، من خلال صفحته الشخصية بموقع تويتر، حيث نشر صورة له مرتديا قميص النادى الاهلى ، مصحوبا بقلب أحمر .. وشهدت الساعات الأخيرة، تأكيدات بوضع إدارة نادى بيراميدز 3 لاعبين في النادى الأهلى على دائرة اهتماماتها، للتعاقد معهم نهاية الموسم الحالى، لتدعيم الفريق أملا فى إحراز الألقاب الموسم المقبل، مع التأكيد على النجاح فى الحصول على توقيع محمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى إنبى، ويتبقى فقط الحصول على موافقة الأهلى على رحيله حال عدم العودة لصفوفه الموسم المقبل، يذكر أن محمد شريف انضم الى الاهلى قادما من وادى دجلة ، عام 2018 ، في عقد مدته أربعة مواسم و نصف الموسم .