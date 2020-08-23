شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. وادى دجلة يخشى صحوة الاتحاد السكندرى على استاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج وادى دجلة نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت فى ختام مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها دجلة بعد التعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة فيما تأجلت مباراة الإتحاد مع المصرى في الجولة الماضية وشهد أخر ظهور لزعيم الثغر في المسابقة تعادلاً بهدف لكل فريق مع الجونة.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاُ وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

ويسعى اليوناني نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة لخطف النقاط الثلاث لإستثمار الدفعة المعنوية التي حصل عليها بالتعادل مع الدراويش خارج ملعبه حيث قاد الفريق الدجلاوى في ثلاثة خلفا لمواطنه تاكيس جونياس قبل توقف المسابقة، انتهت الأولى قبل توقف المسابقة بالتعادل السلبى ثم فاز في اللقاء الثانى على حرس الحدود ثم تعادل مع الاسماعيلى، ويرغب المدرب اليونانى فى إنقاذ فريقه من دوامة الهبوط التى تلاحقه بشدة.

في المقابل يبحث طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى عن انتصار يدفعه للمربع الذهبى للمسابقة انتظاراً لنتيجة مباراته المؤجلة مع المصرى بغية مواصلة قطار النتائج الجيدة لزعيم الثغر هذا الموسم.

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ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام الاتحاد السكندرى مكون من :" "محمد عبد المنصف - محمود مرعى_ احمد سعيد - محمد هلال - اسحاق يعقوب - محمد عبد العاطى - -عمرو صالح - حسام عرفات - عبد الوادى - بيكهام - احمد شريف".

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام وادى دجلة مكون من :"عماد السيد-السيد سالم - إسلام جمال - محمود رزق - محمود شعبان -نور السيد - أحمد نبيل مانجا -خالد الغندور - أحمد حجي - أحمد رفعت - خالد قمر".