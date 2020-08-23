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رياضة | عقبة جديدة.. تجبر ميسي على البقاء في برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عقبة جديدة.. تجبر على البقاء في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكان ميسي قد أبلغ رونالد كومان المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، بأنه لا يرى نفسه في صفوف البارسا الموسم المقبل.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة والسكرتير الفني رامون بلانيز وكومان يريدون استمرار ميسي مع البارسا.

وتابعت الصحيفة، أن بارتوميو يرى أن ميسي غير قابل للبيع، وإذا طلب اللاعب الأرجنتيني المغادرة، سيطلب الرئيس منه تسديد الشرط الجزائي في عقده المقدر نحو 700 مليون يورو.

وهناك العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ميسي، على رأسهم إنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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