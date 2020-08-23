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رياضة | يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع ميسي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يدخل سباق التعاقد مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يرغب في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ميسي قد اجتمع مع رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، وأخبره بأنه لا يرى نفسه في البارسا الموسم المقبل.

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وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن يوفنتوس يتابع من بعيد وضع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة.

وتابعت الصحيفة، أن يوفنتوس مغرم بضم ميسي، من أجل تكوين ثنائية تاريخية مع البرتغالي .

وأشارت الصحيفة، أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2021، مع وجود شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو.

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