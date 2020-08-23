رياضة | ميدو ينفعل بسبب مؤمن زكريا: من المسؤول عن عدم التأمين عليه؟

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو ينفعل بسبب مؤمن زكريا: من المسؤول عن عدم التأمين عليه؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفعل أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق بسبب حالة التجاهل التي يعاني منها مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والذي يعاني من إصابة مزمنة في الأعصاب.

وقال ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "مؤمن زكريا واحد من ضمن مجموعة كبيرة بتعاني ومحدش بيسمعلها، ويجب مُحاسبة المسؤول عن عدم تأمين اللاعب".

أضاف: "أين دور جميعة اللاعبين المحترفين في أزمة مؤمن زكريا ولماذا ينتظر الأهلي موافقة وزارة الشباب والرياضة حتى يحصل اللاعب على مستحقاته وفي الخارج يتم التأمين على اللاعب بالشكل الأمثل".

ووجه ميدو نصيحة أخيرة لمجلس إدارة النادي الأهلي عقب هزيمة الفريق الأحمر أمام الزمالك أمس في الدوري:" يجب أن يكون لديك أساس ولا يمكنك أن تشتري خبرة من السوبر ماركت كما يقول الإنجليز لذلك كان يجب أن يتم الحفاظ على القوام الأساسي بالشكل الأمثل".