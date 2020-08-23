شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 10 ثلاثيات للزمالك في شباك الأهلي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتصار عريض حسم به الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القمة رقم 120 على حساب غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3/1، في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة بمنافسات الدوري الممتاز للموسم الجاري.

الفوز بثلاثية يحمل الرقم 10 للزمالك في تاريخ مواجهاته أمام الأهلي في جميع المنافسات بواقع 9 انتصارات رسمية وفوز ودي وحيد بتلك النتيجة.

الثلاثية الأولى كانت في الخامس من يناير من عام 1923 في مباراة ودية جمعت القطبين قبل انطلاق المسابقات الرسمية، حيث فاز الأبيض بنتيجة 3/0 بواسطة كل من صادق فهمي وعلي رياض وحسين حجازي.

ويفوز الزمالك من جديد على الأهلي بنتيجة 3/0 في لقاء دوري منطقة القاهرة موسم 1928-1929، وحملت الأهداف توقيع كل من أباظة ولبيب محمود وابراهيم يكن.

نهائي كأس السلطان موسم 1929-1930 يشهد فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 3/1، حيث أحرز محمد كامل«هدفين» ومحمد لطيف «هدف».

تتواصل الثلاثيات البيضاء ويتفوق الزمالك بنتيجة 3/2 على الأهلي في لقاء دوري منطقة القاهرة موسم 1923-1933

ويكتسح الزمالك الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر موسم 1934-1935، بواسطة كل من ابراهيم السمكري ومحمد حسن حلمي وسيد مرعي.

وبمنافسات الدوري الممتاز موسم 1960-1961، يتمكن الزمالك من حسم القمة على حساب الأهلي بثلاثية علاء الحامولي ونبيل نصير واليمني على محسن، ويكتفي الأهلي بتسجيل هدفاً وحيداً بإمضاء صالح سليم.

وتستمر ثلاثيات الزمالك مع الألفية الثالثة، ويفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3/1 في القمة بالدور الممتاز موسم 2000-2001 حيث تكفل حسام حسن بتسجيل هدفين والمدافع مدحت عبدالهادي سجل هدفاً.

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من جديد ينتصر الزمالك على الأهلي في قمة الدوري موسم 2002-2003 بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق جمال حمزة وحسام حسن وعبدالحليم على.

ويظفر الزمالك بلقب كأس مصر موسم 2015-2016 للمرة الثانية على التوالي على حساب الأهلي اقر الفوز بنتيجة 3/1 والأهداف جاءت بتوقيع باسم مرسي هدفين ومصطفى فتحي هدف.

الانتصار العاشر في تاريخ الزمالك أمام الأهلي بالقمة بثلاثية كان في موقعة السبت بمنافسات الجولة 21 للدوري الممتاز للموسم الجاري 2019-2020، بتوقيع أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل.