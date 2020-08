شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ساخرة من «شيكابالا» عقب الفوز على الأهلي في قمة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

وجه محمود عبدالرازق «شيكابالا»، نجم وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة ساخرة بعد فوز فريقه على الأهلي بنتيجة 3-1 مساء السبت في قمة الدوري المصري.

ونشر شيكابالا، صورته أمام حافلة الزمالك، على حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت تعليق: «الأتوبيس هنا»، في إشارة منه إلى جماهير الأهلي التي سخرت من عدم وصول حافلة الفريق الأبيض في لقاء الدور الأول.

ويغيب شيكابالا عن الزمالك لمدة 8 مباريات بسبب الإيقاف جراء أحداث لقاء السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي.

وفاز الزمالك على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز.

