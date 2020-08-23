شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم فيصل.. مواهب شابة كتبت شهادة ميلادها الكروية في القمة ‏‏(فيديو)‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شاغب وشاكس إلى أن حقق مراده وسجل هدفاً سيبقى عالقاً في أذهانه على مدار مشواره بالملاعب وحتى بعد اعتزاله.

أسامة فيصل ابن الـ 19 عاماً، مهاجم الزمالك الواعد، والذي تم تصعيده للفريق الأول من فريق الناشئين مواليد 2001 في المباريات الأخيرة، حل بديلاً في الدقائق الأخيرة من عمر لقاء القمة أمام الأهلي بملعب القاهرة، في الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز، لتكتب له الأقدار أن يحفر إسمه ضمن السجل التاريخي للاعبين المسجلين في قمة الكرة المصرية، حيث اختتم ثلاثية الفارس الأبيض في مرمى محمد الشناوي.

وعلى مدار تاريخ مباريات القمة شهدت سطوع نجم العديد من المواهب الشابة التي عبرت عن نفسها وكتبت شهادة ميلادها الكروية بالتألق وبالأخص عند زيارة الشباك.

ولم يكن النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي الحالي مكملاً لعامه الـ 20 حين زار شباك الزمالك في قمة الدور الأول من موسم 2016-2017 فور حلوله بديلاً، قبل أن يعاود السينارو في لقاء الدور الثاني.

مصطفى فتحي جناح الزمالك كان على موعد مع هدف تاريخي في شباك الأهلي وهو ابن الـ 22 عاماً، خلال نهائي كأس مصر موسم 2015-2016 بملعب برج العرب بالاسكندرية.

مباراة تاريخية جمعت الأهلي بالزمالك بدور الثمانية لكأس مصر موسم 1984-1985، فتسبب أزمة عنيفة بين محمود الجوهري المدير الفني للأهلي صالح سليم رئيس ناديه، في اتخاذ الأخير قراراً بإيقاف لاعبي الفريق الأول والدفع بالناشئين ويتمكن يومها شباب الأهلي من تحقيق المفاجأة والفوز بنتيجة 3/2، حيث شهدت المباراة البداية الحقيقة للتوأم حسام حسن، بالإضافة إلى الثلاثي المسجل للأهداف طارق خليل ومحمد السيد وحمادة مرزوق.

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كما توهج في قمة موسم 20013-2014 الثنائي رمضان صبحي وكريم بامبو بقميص الأول، حيث كان يبلغ الأول 17 عاماً، والأخير 19 عاماً، وظهرا بشكل رائع رغم عدم تسجيلهما.

كما كان عماد متعب أحد المسجلين في القمة وهو في الحادية والعشرين من عمره، حيث أحرز هدف الأهلي الرابع في قمة الدور الأول للدوري موسم 2004-2005 في شباك عبدالواحد السيد.

كذلك مصطفى ابراهيم نجم هجوم الزمالك والذي أحرز هدفاً في انتصار القلعة البيضاء بلقاء الدور الثاني لموسم 1990-1991، وهو في العشرين من عمره.