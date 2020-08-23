شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لعب الزمالك منقوصًا في القمة ولم يجري التبديل الخامس؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فوزاً كبيراً على حساب نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في القمة رقم 120 بمنافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

الزمالك لعب منقوصاً منذ الدقيقة 88 من عمر القمة واستمر بـ 10 لاعبين حتى نهاية المواجهة التي امتدت لـ 8 دقائق كوقت بديل، بعد إصابة ظهيره الأيسر محمد عبدالشافي.

الزمالك كان يتبقى له تغييراً وحيداً بعد أن أجرى 4 تبديلات قبل إصابة عبدالشافي، في الوقت الذي يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن تقوم الأندية بعمل 5 تبديلات في كل مباراة بشكل استئنائي عقب عودة النشاط الكروي بعد جائحة كورونا، وهو ما أثار جدلاً وتساؤلات بين جماهير الزمالك عن سبب عدم إجراء كارتيرون تبديلاً خامساً وتعويض مكان عبدالشافي.

الاتحاد الدولي اشترط أن تكون التبديلات الخمسة على 3 دفعات، أو بين شوطي المباراة، كي لا يُهدر الكثير من الوقت في إجراء كل تبديل على حدى.

وكان الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد استنفذ الدفعات الثلاثة للتغييرات من خلال 4 لاعبين فقط، وهوا ما أجبره على عدم القيام بالتبديل الخامس.

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