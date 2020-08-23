شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى أول خسارة بالدوري منذ 492 يومًا.. «الكرواتي بيبك عامل ‏مشترك»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة القمة رقم 120 أمام منافسه الأزلي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتي احتضنها ملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة 21 للدوري الممتاز 2019-2020.

وتعتبر الهزيمة هي الأولى للأهلي هذا الموسم من بين 21 مباراة خاضها بالمسابقة في ولاية السويسري رينيه فايلر.

كما أن الهزيمة هي الأولى للاهلي في الدوري منذ 492 يوماً، وبالتحديد منذ 18 أبريل من عام 2019 والخسارة على يد بيراميدز بمسابقة الموسم المنصرم بهدف دون رد سجله البرازيلي كينو، خلال ولاية مديره الفني لاسارتي.

ومن مفارقات الهزيمتين أن الكرواتي إيفان بيبك هو من أدارهما، فكانت صافرته حاضرة في خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الموسم الماضي قبل أن يتلقى الفريق الأحمر أول خسارة له منذ مواجهة بيراميدز مع صافرة الكرواتي من جديد في القمة 120 أمام الزمالك.