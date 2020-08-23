خبير تحكيمي: الأهلي استحق ركلة جزاء.. والحكم تغاضى ‏عن طرد لاعب الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن الأهلي استحق ركلة جزاء خلال مواجهة الزمالك بالقمة 120 التي حسمها الفريق الأبيض بنتيجة 3/1.
وأضاف الشناوي في تصريحات تلفزيونية: «طالما الفار تدخل إذا فإن هناك رأي مخالف لقرار الحكم من خلال صورة واضحة».
وأضاف: «الذي لعب الكرة هو وليد سليمان، ومحمود علاء قفز عليه، وهناك خطأ مستحق لصالح الأهلي وركلة الجزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم».
وأتم الشناوي حديثه: «ركلة الجزاء واضحة وضوح الشمس بدون خلاف».
واختتم: «كان من المفترض أن يحصل أسامة فيصل لاعب الزمالك على طرد بعد تدخله بعنف على أيمن أشرف، الحكم لم يرتق لمستوى مباراة القمة، وأي حكم مصري أفضل منه بكثير».
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