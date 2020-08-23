شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل جوزيه ينتقد «فايلر» والحكم الكرواتي بعد خسارة الأهلي أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، إن الزمالك استحق الفوز في مباراة القمة رقم 120 التي أقيمت مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري المصري وحسمها الأبيض بثلاثية.

وقال جوزيه عبر قناة الأهلي: «الزمالك كان فعالا بشكل أكبر، واستغل الهجمات المرتدة، كما كان أقوى دفاعيا، أما الأهلي خسر لأنه هاجم بعدد كبير من اللاعبين بينما كانت الكثافة العددية أقل في خط الدفاع».

وأضاف منتقداً فايلر: «فكرة اللعب بأيمن أشرف في قلب الدفاع لم تكن جيدة، وكان من الأفضل أن يلعب جيرالدو في الجهة اليسرى لمعاونة على معلول، كما أن وليد سليمان ليس لديه القوة أو السرعة الكافية للعب على طرف الملعب بل كان من الأفضل استغلاله خلف رأس الحربة».

وواصل جوزيه: «الأهلي افتقد شخصية البطل، ولم يظهر بقوة أو معنويات أو أداء بطل مصر بل ظهر فريق في وسط جدول الدوري».

وأنهى تصريحاته: «لست منحازاً للأهلي، ولكن أرى أن الحكم الكرواتي تغاضى عن ركلة جزاء صحيحة لوليد سليمان كانت من الممكن أن تغير سيناريو اللقاء، وعلى ارغم من عودته لتقنية الفيديو وظهور اللقطة ولكنه لم يحتسبها».

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