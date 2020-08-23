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حارس برشلونة على ردار شيفليد يونايتد الإنجليزي

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، لضم حارس مرمى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوفه خلال موسم البريميرليج الذي سيبدأ الشهر المقبل.

وفقا لصحيفة «سبورت» الكاتالونية، فإن النادي الإنجليزي مهتم جدا من أجل التعاقد مع البرازيلي نيتو، لتدعيم مركز حراسة المرمى بداية من الموسم المقبل خاصة وأن الفريق الإسباني لم يعتمد عليه خلال اللقاءات الأخيرة الماضية سواء بدوري أبطال أوروبا أو .

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