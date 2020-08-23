شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» عن مواجهة بايرن ميونخ في نهائي دوري الأبطال: نمتلك قوة ضاربة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الذي سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم أمام بايرن ميونيخ، ثقته الكاملة في لاعبيه.

وقال توخيل: إن لاعبو الفريق الفرنسي على قلب رجل واحد ولديهم طموح كبير للفوز باللقب.

وأضاف في تصريحات إعلامية قبل اللقاء، أن بايرن ميونيخ يمتلك خبرة النهائيات الأوروبية ونحن نمتلك قوة ضاربة في المثلث الهجومي الأمامي بقيادة نيمار وكيليان مبابي ودي ماريا، الذي أعتقد بقوة أنهم سيصنعون الفارق وبشدة أمام الفريق الألماني.

جدير بالذكر، أن العالم يترقب اليوم اللقاء الحاسم الذي سيقام بين بايرن ميونيخ الألماني مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة المقرر انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرض ملعب «النور»، في دور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج».