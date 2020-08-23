شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس يشترط دفع 55 مليون يورو لرحيل فان دي بيك لصفوف برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي فان دي بيك، لاعب أياكس أمستردام، تحت المراقبة من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خطوط برشلونة المحطمة منذ معركة بايرن ميونيخ الألماني في دور ربع نهائي دوري الأبطال.
وأشار موقع «ماركا»، إلى أن أياكس سيسمح للاعب بالرحيل لصفوف الفريق الكاتالوني حال دفعه 55 مليون يورو، وحال تقديم النادي الإسباني عرضا ماليا أقل من ذلك الرقم سيتم الاحتفاظ بخدمات اللاعب داخل النادي الهولندي للموسم المقبل.
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