شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يرغب في ضم لاعب برشلونة لتعويض رحيل «إريكسن» إلى إنتر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب أنباء رحيل إيفان راكيتيش عن فريق برشلونة الإسباني بقوة خلال الانتقالات الصيفية، فتح نادي توتنهام الإنجليزي باب المفاوضات مع اللاعب الكرواتي من أجل ضمه بداية من الموسم المقبل لسد الفراغ الذي تركه إريكسن الذي انتقل لصفوف فريق إنتر ميلان.
ووفقا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فأن جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام يرغب بشدة في اتمام التعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي لتدعيم هذا المركز الذي أصبح شاغرا عقب رحيل إريكسن للدوري الإيطالي.
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