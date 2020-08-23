شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتهم رئيس برشلونة بتحريف اجتماعه مع كومان لإجباره على الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت أجواء الأزمات داخل فريق برشلونة من جديد عقب هدوئها بشكل نسبي بعد تعيين رونالد كومان مديرا فنيا خلفا للمدرب كيكي سيتين الذي أقيل لخسارته التاريخية الكارثية أمام فريق بايرن ميونيخ 8/2 في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن ليونيل ميسي، الذي ترددت أنباء بقوة عن خلعه لقيمص برشلونة ورحيله من «كامب نو» غاضبا بشدة بسبب تسريب تفاصيل الاجتماع الثنائي الذي عقده مع رونالد كومان، المدرب الجديد يوم الخميس الماضي.

وقال التقرير البريطاني، إن ليونيل ميسي غاضب من تسريب الاجتماع الخاص الذي عقد مع مدربه الجديد رونالد كومان، من قبل محطة محطة إذاعية «RAC1» التي أفادت بأن ميسي أخبر كومان أنه خارج النادي أكثر من داخله وأنه ليس لديه ثقة كبيرة في الرئيس جوزيب بارتوميو لتثبيت السفينة.

وأضاف التقرير، من المفهوم أن ميسي غير راض عن إدارة جوزيب بارتوميو، وبالرغم من ذلك قطع «البرغوث» عطلته للعودة إلى برشلونة يوم الخميس الماضي للتحدث وجها لوجه مع المدرب الجديد للنادي الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي بعد إقالة كيكي سيتين الذي قاد الفريق لخسارته بالثمانية أمام بايرن ميونيخ.

وأكد التقرير أن النجم الأرجنتيني لونيل ميسي البالغ من العمر 33 عاما، غاضبا لأنه شعر أن ما تم الإبلاغ عنه من قبل الإذاعة الإسبانية لتفاصيل الاجتماع يعد تحريفا وليس ما دار بينه وبين المدرب الهولندي رونالد كومان، خاصة وأن المعروف لدى الجميع أن هذه المحطة الإذاعية تدعم بشكل علني إدارة بارتوميو، رئيس نادي برشلونة.

ونقل التقرير، تفاصيل دقيقة عن غضب ميسي، وقال: إن النجم الأرجنتيني يشعر أن البعض يحاول تسليط الضوء على التوتر المتزايد بينه وبين رئيس نادي برشلونة، حيث تردد أن الأسطورة الأرجنتينية يعتقد أن مجلس الإدارة بقيادة جوزيب بارتوميو، يحاول تصويره على أنه رجل سيء لإجباره على الخروج من النادي الذي يتطلع إلى القفز من السفينة الغارقة دون البقاء للقتال والمساعدة.

وقال التقرير، إن بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الذي سيتنحى عن منصبه كرئيس في نهاية الموسم المقبل، يصر على اعتزال ميسي في النادي حتى لايتضمن إرثه بالفعل على إجبار أفضل لاعب في تاريخ النادي على الخروج قبل اعتزاله كرة القدم.

وتابع التقرير: على الرغم من الاضطرابات الواضحة التي يعاني منها ميسي، إلا أن عقده يظل عائقا كبيرا أمام مغادرته، لم يتبق أمامه عام واحد ولا يزال مقيدا بمبلغ 630 مليون جنيه إسترليني، بما يوازي 700 مليون يورو.

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فيما قال كومان، لا أعرف ما إذا كان على إقناع ميسي بالبقاء أم أتركه يرحل، أنا أريد فقط اللاعبين الذين يريدون أن يكونوا داخل النادي، فهو يقال إن علاقة ميسي برئيس برشلونة جوسيب بارتوميو ليست جيدة.

وقال موقع صحيفة «ماركا» الإسباني، إن مسارات ميسي أصبحت غير واضحة، وإذا استمر في النادي، وحقق موسما رائعا وفاز برشلونة بالألقاب في الموسم المقبل، فقد رأى أنه يتفق مع الرئيس وكان يعاني من مشاكل رياضية وسلوكيات، وإذا بقي ولم يؤد، فسوف ينظر إليه على أنه يعاني من مشكلة رياضية واتجاهات لم يتم حلها.

وأضاف التقرير الإسباني، إذا غادر ميسي، فسوف يتأكد بارتوميو وفرقته الموسيقية من أن الرقم 10 قد تم تصويره كخائن خلال ساعات، وتشير بعض الدلائل إلى أن بارتوميو لديه مسودة وداع لميسي جاهزة.