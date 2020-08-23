شكرا لقرائتكم خبر عن خطة كتالونية للإطاحة بـ«سواريز» و«راكيتيش» من صفوف برشلونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «ماركا» الإسبانية عن تخطيط كتالوني يدور حاليا داخل أروقة نادي برشلونة برئاسة جوزيب بارتوميو، حول الإطاحة بمهاجم الفريق لويس سواريز، وإيفان راكيتيش، لاعب الوسط.
وأضاف التقرير الإسباني، أن الإدارة الكتالونية تسعى جاهدة للإطاحة بهذين اللاعبين قبل إعداد القائمة النهائية التي سترحل عن النادي خلال الفترة القليلة المقبلة.
ورد لويس سواريز، على هذه الأنباء برحيله، وقال وفقا لماركا، أريد إخباري بالرحيل عن النادي من قبل رئيس النادي شخصيا.
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