شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» عن تغيير خطته أمام باريس سان جيرمان: سحقت بها برشلونة بالثمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، أنه لن يغير خطته الفنية داخل المستطيل الأخضر خلال لقاء باريس سان جيرمان اليوم في دور النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الذي سيقام على أرض ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وقال فليك، في تصريحات نشرها موقع «ماركا»، إن اللاعبين تدربوا جيدا على هذه الخطة منذ فترة طويلة والجميع شهد أننا فوزنا على المنافسين وسحقنا برشلونة بالثمانية، فلماذا أجبر على التغيير الخططي في اللقاء النهائي؟، هذا الأمر سيكون مستحيلا ومرفوضا.