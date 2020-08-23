«بعد أخطاء مخرج لقاء ‏القمة»..التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك

اعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون ‏المصري، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام ‏عبدالمقصود .‏

وقال "إبراهيم" خلال مداخلة ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك" : أخطاء مخرج مباراة ‏القمة غير مقصودة على الإطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون ‏تحيز لفريق عن الآخر.‏

وأضاف ان الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط ‏خلال السلام الوطني لم يكن مقصودًا، فالوقت لم يكن كافيًا لتحويل ‏الكاميرات على لاعبي الزمالك والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني ‏سريعًا، موضحا ان مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء".‏

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وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.