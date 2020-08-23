«بعد أخطاء مخرج لقاء ‏القمة»..التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك

اعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية في التليفزيون المصري، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج مباراة القمة هشام عبدالمقصود .
وقال "إبراهيم" خلال مداخلة ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك" : أخطاء مخرج مباراة القمة غير مقصودة على الإطلاق، وقمنا بنقل الصورة بشفافية وبدون تحيز لفريق عن الآخر.
وأضاف ان الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط خلال السلام الوطني لم يكن مقصودًا، فالوقت لم يكن كافيًا لتحويل الكاميرات على لاعبي الزمالك والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني سريعًا، موضحا ان مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء".
وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .
وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.
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