ميدو: وليد أزارو أفضل مهاجم في الأهلي..و صالح جمعة لازم ياخد فرصة رغمًا عن فايلر

قال أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق للزمالك والمقاصة، انه يجب علي النادي الأهلي اعادة الثنائي صالح جمعة ووليد أزارو لصفوف فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

واضاف "ميدو" خلال تحليل لقاء القمة 120 عبر فضائية "النهار" : الأهلي ضُرب في معظم اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم هذا الموسم على عكس الزمالك، مشددا علي ضرورة عودة وليد أزارو سواء أراد فايلر أم لا، وكرة القدم لا يوجد تكبر بها.

واوضح ان جيرالدو لا يستحق اللعب للأهلي في مقابل أن الأجانب في الزمالك نجحوا بصناعة الفارق، من الذي تعاقد معه؟.

وأكد "ميدو" ان "أزارو" هو أفضل مهاجم في الأهلي , معقبا" منذ رؤيتي له قلت أنه سيكون هداف الأحمر الأول، ولديه خبرات إفريقية كثيرة".

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وتابع: يجب علي مجلس ادارة الأهلي عليه الجلوس مع فايلر لتجهيز صالح جمعة وإعادة وليد أزارو، وصالح عاد و(مقدم كفنه) ومن أجل الفوز ببطولة إفريقيا يحب مشاركة أحمد فتحي أساسيًا في الفريق".

واختتم "ميدو" حديثه قائلا: صالح جمعة أفضل لاعب يستلم بين الخطوط عكس أفشة، والأهلي لا يمتلك لاعب يحرك الفريق مثل فرجاني ساسي في الزمالك، وحتى وإن فاز الأهلي كنت سأقول نفس الكلام".

كان رينيه فايلر المدير الفني للأهلي،قد استبعد صالح جمعة من حساباته الفنية خلال الفترة الأخيرة، بجانب غياب وليد أزارو لعدم السماح بمشاركته مع الفريق، بعد فسخ عقد إعارته مع الاتفاق السعودي.