تصريحات نارية من "مرتضي منصور" بعد لقاء القمة: حققت هدفي برحيل رمضان صبحي عن الأهلي..ولن يستمر أي لاعب مميز في الأهلي وأنا رئيساً للزمالك..ولاعبو الزمالك رجالة

قال المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه نجح في المناورة مع النادي الأهلي، وتسبب في رحيل اللاعب رمضان صبحي عن صفوفه، وشبه ما فعله مع الأحمر بالمناورة التي أجراها محمد أنور السادات رئيس مصر الراحل قبل حرب أكتوبر 73.

وقال "منصور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": "أنور السادات في حرب 73 لم يتوقع أحد أنه سيحارب، لا تنظر للمظاهر دائما، هل الخطاب الذي أرسلناه للنادي الانجليزي كان هدفه أننا نريد ضمه فعلًا أم لا؟".

وأضاف: هل كان هناك أحد يعلم أن هناك عرض أرسلناه للنادي الانجليزي زيادة عن الأهلي بمليون جنيه استرليني.

Advertisements

وتابع: هدفي رحيل اللاعب المتميز رمضان صبحي مثلما رحل عبد الله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور، وما حدث كأن عمارة سقطت وفيها 8 أساسات.

وأشار إلى أنه كان مسالمًا حتى نجح الأهلي في خطف محمود كهربا حسب قوله,رغم وجود عرض يربطه بنادي الزمالك,معقبا: انه لن يستمر لاعب مميز في الأهلي ومرتضي رئيساً للزمالك

وأختتم "منصور"تصريحاته قائلا: لاعبو الزمالك كانوا رجالة والمباراة كانت بين فريقين كبيرين