نهائي الأبطال..بيرنات لرد الاعتبار أمام إهانات بايرن ميونخ

رُغم أنه رحل عن بايرن ميونيخ شبه مطرودًا، فإن الظهير الأيسر الإسباني خوان بيرنات لا يزال يمتلك ذكريات طيبة عن تلك الفترة التي قضاها في ملعب أليانز أرينا.
نشط بيرنات 4 مواسم مع بايرن ميونيخ قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان صيفية 2018، وفاز خلالهم بأربعة ألقاب للدوري الألماني ليصنع سمعته في المحك الأوروبي.
“لقد قررنا بيعه بعد هذه المباراة، لقد ارتكب حماقات ويتحمل وحدة مسئولية التعثر”، هكذا تحدث رئيس بايرن ميونخ، أولي هونيس، في 2018 عن أداء بيرنات أمام إشبيلية بدوري أبطال أوروبا.
وبالفعل قررت إدارة النادي البافاري بيعه، ليتقدم باريس سان جيرمان ويتعاقد مع اللاعب بما يقترب من 5 ملايين يورو، والآن بات دعامة أساسية في تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل.
لاحقًا، تراجع هونيس عن تصريحاته واعتذر إلى بيرنات بعد أشهر قائلًا: “آسف للغاية على هذه الإهانات”.. وكان الرد إيجابيًا من اللاعب: “سأكون ممتنًا دائمًا لبايرن ميونيخ على السنوات التي قضيتها هناك”.
يدور الزمن ليتقابل بيرنات (27 عامًا) مع فريقه القديم وجهًا لوجه في نهائي دوري أبطال أوروبا الأحد، بنسخة تألق من خلالها وسجّل الهدف الثالث لفائدة البياسجي في شباك لايبزيج بنصف النهائي.
تلك النسخة بالتحديد من دوري أبطال أوروبا تعني الكثير بالنسبة لبيرنات، الذي بدأ أساسيًا في 9 لقاءات من أصل 10، وسجّل في شباك بوروسيا دورتموند ولايبزيج، بينما قدّم تمريرتين حاسمتين ضد ريال مدريد.
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