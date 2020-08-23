الزمالك يلحق الخسارة الأولى بالأهلي هذا الموسم ويستعيد الوصافة

استعاد الزمالك المركز الثاني من بيراميدز بحسمه القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي المتصدر في صالحه 3-1 ملحقا به الخسارة الأولى هذا الموسم السبت بملعب القاهرة الدولي في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.
وتقدم الزمالك عن طريق أحمد سيد "زيزو" (13)، وأدرك الأهلي التعادل بواسطة ياسر إبراهيم (62)، لكن الزمالك سجل هدفين بواسطة مصطفى محمد (71) والبديل أسامة فيصل (90+3).
ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة مقلصا الفارق إلى 14 نقطة عن الأهلي المتصدر، علما بأن الزمالك سيخصم من رصيده ثلاث نقاط في نهاية الموسم لانسحابه من مباراة الذهاب بين الفريقين.
وضمن ذات المرحلة، تفوّق مصر المقاصة على مضيفة المصري البورسعيدي 2-صفر بملعب الجيش ببرج العرب.
وسجل صلاح أمين (64) والبديل عمرو مرعي (82) الهدفين.
واقتنص اف سي مصر ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على مضيفه الجونة 1-صفر سجله رضا الويشي (83).
وحقق طلائع الجيش فوزا صعبا على ضيفه طنطا بالنتيجة ذاتها بملعب جهاز الرياضة العسكري سجله أحمد سامي (55 من ركلة جزاء).
المصدر: فرانس برس
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