رياضة | الزمالك يرفع عرضه لضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرفع عرضه لضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن النادي جدد طلبه لإدارة فريق بيراميدز، لضم نجم الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي نبيل عماد دونجا، خلال سوق الانتقالات.

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وكشف المصدر، أن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، على تواصل دائم مع مجلس إدارة بيراميدز ووكيل اللاعب، للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة.

وأوضح المصدر، أن الزمالك عرض 30 مليون جنيه مصري، للتعاقد مع اللاعب، علماً بأنه مرتبط بعقد مع بيراميدز ينتهي في صيف 2024.

وشدد المصدر، أن نادي بيراميدز سيؤجل مفاوضات بيع اللاعب لما بعد انتهاء لقاءات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.